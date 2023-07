Atletica | abbuffata di Diamond League | Tamberi all’assalto | Iapichino ci riprova a Stoccolma | Sibilio vs Warholm!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo l’appuntamento di Losanna andato in scena ieri sera, lanon si ferma e rilancia. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera tornerà immediatamente in scena nella giornata di domenica 2 luglio a(Svezia). L’Italia calerà tre assi di lusso in occasione della settima tappa, pronti a rimettersi in gioco a livello individuale dopo aver contribuito in maniera determinante al trionfo agli Europei a squadre durante lo scorso fine settimana. Riflettori puntati su Gianmarco. Il Campione Olimpico di salto in alto, nonchè vincitore delle ultime due edizioni della, è tornato in gara proprio a Chorzow dopo nove mesi di assenza e ha trionfato con un bel balzo a 2.29 metri, alzando poi al cielo la Coppa Europa ...