I docenti interessati, entro il 5 luglio 2023, possono presentare domanda di utilizzazione e. Obbligo pubblicazione graduatorie ed eventuali reclami. CCNI Le operazioni die utilizzazione a.s. 2023/24 si svolgono secondo le disposizioni del ...Entro il 5 luglio 2023 il personale docente, educativo e gli insegnanti di religione cattolica possono presentare domanda di utilizzazione eper l'anno scolastico 2023/24. Il 29 giugno in diretta su Orizzonte Scuola tv Stefano Cavallini di Anief per sciogliere gli ultimi dubbi dei docenti che compilano in questi ...Alla luce della proroga contrattuale e delle citate precisazioni, possono presentare domanda di(oltre a tutti i docenti già di ruolo) anche gli assunti da GPS prima fascia ...

Assegnazione provvisoria 2023: come posso evitare di essere assegnata in una scuola serale che non mi interessa Orizzonte Scuola

Con le domande di assegnazione provvisoria che volgono al termine e le immissioni in ruolo prossime al via, alcuni lettori vogliono comprendere come si incastrano a livello di scelte e di numeri la mo ...Entro il 7 luglio il personale ATA di ruolo può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24. La domanda è cartacea e si invia all’Ufficio scolastico ...