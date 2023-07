Assange | si muove il Brasile e il Papa riceve la moglie dell’attivista

Leggi su velvetmag

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilcerca spazio a livello internazionale e non manca chi, sembra anche lo stesso presidente Lula, vorrebbe sposare la causa di Julian. Un modo per esprimere la visione dei diritti civili e politici nel dopo Bolsonaro. Una parentesi che si è conclusa non soltanto con la sconfitta del capo dello Stato uscente alle presidenziali. Ma anche con l’interdizione, avvenuta in questi giorni, di Bolsonaro dai pubblici uffici per i prossimi 8 anni. Brasilia, dunque, volta pagina a tutti gli effetti. Sebbene la popolazione sia profondamente spaccata e i nostalgici bolsonaristi costituiscano quasi il 50% dei brasiliani. E lo fa anche, appunto, tramite una lettera aperta a Lula, firmata da quasi 3mila fra ex ministri, intellettuali, leader politici, sindacalisti e ricercatori.Francesco ha ricevuto in udienza Stella Moris, ...