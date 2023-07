Aspartame “possibile cancerogeno” | l’Oms pronto a classificare il dolcificante come sostanza a rischio | ecco perché e dove si trova

(Di sabato 1 luglio 2023) Non c’è pace per i dolcificanti alternativi allo zucchero. Dopo il sucralosio, di cui abbiamo di recente parlato sul FQ.it, è ora il turno dell’. Lo Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità sta per rendere ufficiale la classificazione del”. L’indiscrezione è stata rivelata alla Reuters da due fonti a conoscenza della decisione, finalizzata nel corso di questo mese dopo un incontro con gli esperti esterni dell’Agenzia: manca solo l’annuncio ufficiale, atteso per il 14 luglio prossimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

