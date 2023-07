Aspartame «possibile cancerogeno» | ecco perché dobbiamo evitare l’allarmismo

(Di sabato 1 luglio 2023) Il prossimo mese, secondo due fonti anonime riportate dall’agenzia Reuters, l’, uno dei dolcificanti più conosciuti al mondo, utilizzato in prodotti come le bibite dietetiche, potrebbe essere riconosciuto dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) come «per l’uomo». Questa dichiarazione se confermata potrebbe mettere l’industria alimentare in conflitto con le agenzie regolatorie. Il successo dell’si spiega col fatto che è 200 volte più dolce dello zucchero ma senza apportare un elevato contenuto calorico. Per questo è ampiamente utilizzato nelle bevande dietetiche di grandi marchi come Coca-Cola, Pepsi e 7 Up. In generale è presente in circa seimila prodotti alimentari.l’potrebbe finire nel Gruppo ...

