Aspartame e tumori | perché il dolcificante rischia la definizione di cancerogeno e quali alimenti lo contengono

(Di sabato 1 luglio 2023) Dolce come lo zucchero, ma senza le sue calorie: sembrava troppo bello per non avere controindicazioni. E infatti l’, ilartificiale più diffuso al mondo, potrebbe essere dichiarato per la prima volta come «possibileper l’uomo» dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). La notizia è stata anticipata all’agenzia di stampa Reuters, mentre l’annuncio ufficiale è atteso per il 14 luglio, assieme all’indicazione dei dosaggi consentiti. Ad oggi, la dose massima per il consumo è fissata a 40 mg al giorno per chilo di peso corporeo. L’viene utilizzato da circa quarant’anni, ma almeno da venti si discute della sua sicurezza. Il rischio tumore era stato escluso dagli studi sugli esseri umani, ma una ricerca francese su 100mila persone l’anno scorso aveva notato un ...