Ascolti TV | Venerdì 30 giugno 2023 Tali e Quali in replica 15 4% meglio de La Ragazza e l’Ufficiale 13 8% | bene Quarto Grado 10 5% Bortone chiude al 15 8%

...7 luglio. Prima, a partire da lunedì 3 luglio, invece l'ex parlamentare sarà al timone del contenitore estivo de La vita in diretta che raccoglie la pesante eredità in termini dida ...tali e quali show 1 Marco Zonetti per Dagospia GliTv e i dati Auditel di30 giugno 2023 vedono, in prima serata, la solita corsa al ribasso fra le Ammiraglie, tra repliche e soap turche. Al ripasso di Tali e Quali con ...Sulla questione, tirata in ballo da Serena Bortone, c'è da precisare come i dati Auditel ... Non resta che attendere la presentazione dei palinsesti Rai di7 luglio per capire quali ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 30 giugno: Tali e Quali vince in prima serata, triplo successo per Rai 1 Virgilio Notizie