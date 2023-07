Ascolti tv ieri | chiude per sempre Bortone Carlo Conti domina in replica

(Di sabato 1 luglio 2023) Glitv divenerdì 30 giugno 2023 hanno fatto registrare un grande successo, in termini di spettatori pari a 2.029.000, per ladi Tali e Quali su Rai1 (share del 15.4%). La puntata inedita, andata in onda lo scorso 14 gennaio, aveva ottenuto un netto 3.508.000, 20.5%.ha battuto la serie tv di Canale 5 La Ragazza e l'Ufficiale: 1.784.000 telespettatori, 13.8% di share.bene su Rete 4 Quarto Grado - Le Storie con 1.224.000 spettatori, 10.5% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Chicago PD 1.084.000, 7.1% Rai2 Tutti Mentono 382.000, 2.7% Rai3 film 1918 – I Giorni del Coraggio La7 film Fuga da Alcatraz 595.000, 4.1% Nove I Migliori Fratelli di Crozza 357.000, 2.4% Tv8 ...

tv,sera: Tali e Quali Show vs La ragazza e l'ufficiale. Auditelsera, 30 giugno 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: "Tali e Quali Show" contro "La ragazza e l'ufficiale". Chi ha vinto Rai ..., invece, sono stati affrontati argomenti più pesanti che hanno causato choc in studio . ...edizioni lavorano con lui per confezionare un talk che stagione dopo stagione è cresciuto negli...Peccato chesia stato arrestato, proprio grazie alle intercettazioni, l'ex Nar Paolo Bellini , ... Grazie agligli inquirenti avrebbero scoperto che l'ex estremista nero stava pianificando ...

Ascolti tv giovedì 29 giugno 2023: Noos (17%), Zelig (13%), Non sono una signora (6.6%)| Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 30 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...La Rai non intende ritoccare la «controprogrammazione» di Belve, e Discovery non ha in corso trattative con la giornalista. Intanto la presidente della tv di Stato Marinella Soldi interviene sul contr ...