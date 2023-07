ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2023 | TALI E QUALI | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE | QUARTO GRADO | CHIUDONO BORTONE E MATANO

(Di sabato 1 luglio 2023)TV 302022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina Estate – xUnoMattina Estate – xCamper in Viaggio – xCamper – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xSei Sorelle – xPres. Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– xCodice: La Vita è Digitale – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xLa Promessa – v. nettoUn Altro Domani – xInga Lindstrom – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – xLa Ragazze e– xStation 19 – x Un Ciclone in Convento – xTg2 – xRadio2 ...

... andata in onda oggi venerdì 30. Il conduttore infatti, anziché concludere con i soliti ... Milo Infante incredulo per gli ottimidel suo talk: 'Non pensavamo di riuscirci' Nessuno, o ...Oggi è un altro giorno è finito oggi, venerdì 30e non tornerà in onda a settembre. Da mesi, infatti, si è vociferato della possibile ...e meno provenienti da molti mondo diversi e gli...L'ultima puntata, andata in onda venerdì 30come previsto, si è aperta sulle note di Think ... con una "frecciata" che chiarisce un punto importante: " Aver alzato e di molto glidi ...

Ascolti tv giovedì 29 giugno 2023: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Zelig Fanpage.it

Nella prima serata di venerdì 30 giugno, è andata in scena la sfida tra la replica di Tali e Quali proposta da Rai1 e la serie turca La ragazza e ...Guerra ucraina, diretta sabato 1 luglio. Chi saranno le vittime delle 'purghe putinianè che in tanti si aspettano dopo il tentato ammutinamento della Wagner Primo ...