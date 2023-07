ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2023 | TALI E QUALI IN CALO 15 | 4% | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE 13 | 8% | QUARTO GRADO OTTIMO COME SEMPRE 10 | 5% | CHIUDONO BORTONE 15 | 8% | MATANO 22 | 1% E INFANTE 7 | 3%

(Di sabato 1 luglio 2023)TV 302022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2477 35.34 PT – 5320 37.28 24 – 2613 37.27 PT – 6107 33.22 Rassegna Stampa + Tg1 – 254 10.00 + 416 12.10Tg1 – 1053 24.30Tg1 Mattina Estate – 742 18.20UnoMattina Estate – 647 15.80Camper in Viaggio – 1136 15.80Camper – 1565 15.50Tg1 + Tg1 Ec. – 2922 24.63 + 2043 17.52Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1424 12.80Oggi è un Altro Giorno – 1487 15.80Sei Sorelle + Tg1 – 956 13.00 + 1038 14.10Pres. Vita in Diretta – 1388 18.60La Vita in Diretta – 1820 22.10Reazione a Catena – 2301 22.84Reazione a Catena – 3187 25.91Tg1 – 3483 24.30TecheTecheTè – 2835 17.80– 2029 15.39Codice: La Vita è Digitale – 342 7.65 Prima Pagina – 595 20.50Tg5 – 977 22.70Morning News – 683 17.97Morning News – 754 20.47Forum: Il Meglio di – 1277 19.50Tg5 – ...

Una volta trasmessa in televisione all'inizio di(in Italia su Sky e in streaming su NOW) le ... Non sono le cattive recensioni o glile ragioni per cui la serie è stata interrotta: la ...... i 21 singoli usciti e da non perdere SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO... simboli di una musica che sa osare Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo ......la riforma della giustizia La prima e più clamorosa audizione di Santagata si è svolta il 20... '' tecnicamente possibili anche utilizzando WhatsApp, Signal e altre applicazioni di ...

Ascolti TV venerdì 30 giugno: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ragazza e l'ufficiale Fanpage.it

La sua relazione con Angela Nasti sarebbe iniziata qualche mese fa, poco dopo l’arrivo a Napoli del portiere dalla Fiorentina. Non solo Chiara però, come dicevamo anche Angela Nasti è fidanzata con un ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...