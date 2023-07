Arteria recisa per errore | bimbo di 10 mesi muore sotto i ferri | 3 medici alla sbarra

' L'operazione è andata bene, gli hanno dovuto sturare un', un tendine lesionato. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato, anche se non si direbbe, però poteva succede altro. ...... quando inizia il reality delle tentazioni: ecco la data Incidente per Ciavy Era nel bagno della propria abitazione quando un mobile gli è crollato addosso:e tendine lesionato. Lo ...Bruttissimo incidente domestico per Ciavy , ex di Temptation Island in coppia con l'attuale fidanzata Valeria Liberati (dopo numerosi tira e molla al termine del reality show). "e tendine lesionato", ex di Temptation Island vivo per miracolo Cosa è accaduto a Ciavy La brutta disavventura è stata raccontata proprio da Valeria Liberati , così come potete vedere ...

Arteria recisa e tendine lesionato: ex di Temptation Island vivo per miracolo Blog Tivvù

L'incidente a Fontana Liri. Da quanto ricostruito all'uomo sarebbe sfuggita la presa della smerigliatrice e la lama lo ha colpito al braccio ...Ciavy, ex volto di Temptation Island, è stato vittima di un brutto incidente domestico. La sua compagna, Valeria Liberati è ancora sotto shock per quanto avvenuto; i due hanno raccontato il tutto sui ...