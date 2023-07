Arresto Galtier | Dacourt | “Non siamo delle scimmie | ma basta violenza”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) In Francia tiene banco il caso dell’di Christopheche è stato messo sotto accusa perfrasi razziste pronunciate nei mesi scorsi. Sull’argomento ha parlato anche, ex giocatore tra l’altro di Roma e Inter oltre che della nazionale francese ai microfoni dell’Ansa. Il centrocampista ha sottolineato il valore dell’uguaglianza e ha lanciato l’ennesimo appello di direalle violenze razziste. Le parole di: “Il razzismo nel calcio è il più odioso perché si manifesta nel luogo dell’integrazione per eccellenza. E in un mondo giusto non dovrebbe neanche essere necessario precisarlo. Ma il razzismo è dappertutto, il paradosso è che in Francia pensano che sia nel calcio italiano, in Italia magari ritengono sia in Spagna. E casi come quello di ...