Arrestato Alessandro Bertolini | il foreign fighter di Rovereto che combatteva in Donbass con i filorussi

(Di sabato 1 luglio 2023) Appena atterrato all’aeroporto di Malpensa, ha trovato il Ros dei carabinieri ad attenderlo: ildi, 29 anni, indagato dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, è stato. Da anni risultava latitante, insieme ad altri italianiimpegnati a combattere in. Almeno dal 2016, secondo quanto ricostruito dai militari del Ros del capoluogo ligure, avrebbe combattuto a fianco delle milizie filorusse dietro compenso. Attività che l’avrebbe portato a partecipare, scrive il Corriere del Trentino, «ad azioni, preordinate e violente, dirette a mutare l’ordine costituzionale o a violare l’integrità territoriale del governo ucraino, Stato estero di cui non era cittadino né ...

Bertolini, il foreign fighter italianoa Milano. Accusato di essere un mercenario per i russi in Donbass L'avvocato difensore, Guido Anetrini, aveva fatto presente che lo ...Giovedì 29 giugno all'aeroporto di Malpensa, vicino a Milano, è statoBertolini, un estremista di destra che dal 2016 combatteva ...Così è stato dichiarato in arrestoBertolini , 29 anni, foreign fighters di Rovereto ( Trento ) che da tempo era sotto indagine da parte della dalla Direzione distrettuale antimafia e ...

Arrestato a Malpensa il foreign fighter Alessandro Bertolini: "Ha combattuto con i filorussi nel Donbass" TGCOM

Giovedì 29 giugno all'aeroporto di Malpensa, vicino a Milano, è stato arrestato Alessandro Bertolini, un estremista di destra che dal 2016 combatteva con ...Il foreign fighter trentino Alessandro Bertolini è stato arrestato a Malpensa non appena atterrato dall'Ucraina.