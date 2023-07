Apprensione a Salerno | scomparsa ragazza di 23 anni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutinel nulla e senza un motivo che ne giustifichi l’assenza. Non si hanno più notizie adi unadi 23, Brenda Cuomo, di Capriglia, che da ieri non si trova più. I genitori nella tarda giornata di ieri ne hanno denunciato laalla stazione dei carabinieri di Mercatello. I militari si sono messi subito al lavoro per ritrovare la giovane. Insieme a lei, non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca. Non si tralascia nessuna pista. La giovane, dalla corporatura minuta – è alta 1,60 per 45 chili-, non ha con sé il cellulare, ritrovato a casa, ma solo il portafogli. Secondo fonti investigative, a detta dei genitori, la 23enne non avrebbe alcun fidanzato o relazione nota e non soffrirebbe di depressione né faceva assunzione di droghe o ...