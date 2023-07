Appalti e Pnrr | il flop delle stazioni abilitate Da oggi dovrebbero avere la nuova qualifica Ma su 26mila solo 2mila si sono accreditate

(Di sabato 1 luglio 2023) Daè in vigore il nuovo codice degli, ma suda marzo adsiregistrate, un “” certificato ora dall’Anac che rischia di diventare l’ennesimo imbuto per investimenti e opere legati al. Tutto parte con l’approvazione del decreto 36/2023 del nuovo Codice degli, il decreto con cui il governo risponde alla legge delega approvata l’anno scorso per riformare e semplificare la materia dei contratti pubblici riducendo e accorpando, tra le altre cose, i centri di spesa che fungono da stazione d’appalto per gare di valore superiore ai 500mila euro e per bandi per servizi sopra i 140mila. Una misura più volte sollecitata a suo tempo dall’Anac al fine ...

Resta la grana del mancato versamento della terza rata del. Problema serio, perché di quei 19 ...abbia dichiarato a Bruxelles di aver già realizzato 7.500 posti letto per studenti (gli......chiediamo di superare livelli di precarietà assurdi e la logica della catena deglie dei subappalti. Non abbiamo avuto risposta. Abbiamo chiesto che si realizzino gli impegni assunti nel,...Tra le scadenze non rispettate sono presenti alcune delle misure più riconosciute del. Innanzitutto, gliper la realizzazione di 6.500 stazioni di ricarica per veicoli elettrici. ...

La proroga delle scadenze del PNRR Scuola 4.0 e l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti dal 1° luglio 2023: che cosa cambia per le istituzioni scolastiche Orizzonte Scuola

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione: se non si governano bene la gare. Danni per chi appalta i lavori, per le imprese coinvolte e per i ...