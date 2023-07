Antonella Fiordelisi pubblica un video di quando aveva 6 anni

, dopo avere archiviato definitivamente la storia d'amore con l'ormai ex fidanzato Edoardo Donnamaria , è tornata a vivere in pianta stabile e Milano . L' influencer ed ex ...Condividi su:da quanto si dice negli ultimi giorni, potrebbe partecipare alla prossima edizione del programma musicale ' Tale e Quale Show ', in onda sulla Rai. A riguardo l'ex gieffina ha ...Una serie di eventi sfortunati ha portatoad essere al centro di un'ondata di critiche. Tutto è iniziato con la sua rottura ufficiale con Edoardo Donnamaria, che ...

Ieri pomeriggio Antonella Fiordelisi ha fatto sapere di star cancellando il tatuaggio dedicato all'ex Francesco Chiofalo.Dopo una battuta i fan di Antonella Fiordelisi si infuriano e attaccano Andrea Dianetti Nella giornata di ieri Antonella Fiordelisi ha pubblicato delle Stories su Instagram in cui ha fatto quella che ...