Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Francisca Abortisce Dopo Una Lite Con Don Luis!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 1 luglio 2023)Sei: Don Luis scopre i tradimenti die ha unamolto dura con lei. La ragazza ha un aborto spontaneo… Seiprosegue e, nel corso delle, gli occhi saranno puntati sututte le vicende legate allo scandalo all’Ambigù, la Silva tornerà al centro dell’attenzione per la sua gravidanza che purtroppo finirà in tragedia.una duracon Don Luis, infatti, la donna perderà il bambino che portava in grembo. Ma ecco che cosa sta per succedere.Sei: Don Luis violento con ...