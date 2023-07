Annalisa è la nuova musa di Goldenpoint

(Di sabato 1 luglio 2023)è continua fonte di ispirazione ed è ladellacampagna beachwear di. Colori vitaminici, modelli sensuali e fantasie armoniose definiscono laproposta mare del brand. Conè già aria di vacanza. Nonostante l’estate abbia impiegato più del previsto ad arrivare, le temperature alte raggiunte negli ultimi giorni hanno scatenato la corsa all’acquisto del bikini più glam. Con l’estate 2023,ha scelto unacome protagonista della sua ultima campagna ed è pura fonte di ispirazione, non soltanto per i modelli che sfoggia, ma anche per i colori.. Crediti:/Instagram – VelvetMagLa palette dell’estate richiede spesso e ...

Ci siamo affidati al suo metodo che consiste nel comporre ogni giorno, in studio, musica". A ...di Francesca Gastaldi Naomi Campbell a 53 anni è diventata (di nuovo) mammae Francesco ...In seconda posizione c'è Fedez con "Disco Paradise", che vede la partecipazione di, ... una Emma inedita che dopo aver girato mezzo mondo ritorna sulle scene musicali con unamaturità ...... Chanel e Isabel) è volata in California per un viaggio in compagnia dellafidanzata di papà, ...di Francesca Gastaldi Naomi Campbell a 53 anni è diventata (di nuovo) mammae Francesco ...

Annalisa si è sposata: chi è il marito, tutto sul matrimonio segreto Corriere dello Sport

Dopo il fatidico sì, sono arrivate le nozze per Annalisa Scarrone, 37 primavere e tre dischi di platino alle spalle. La cantante ha sposato ad Assisi Francesco ...16:36 - Porto di Licata, visita di Pasqualino Monti e Annalisa Tardino: le interviste +++16:24 - Disabili, convegno a Favara con la Dc +++16:19 - Sciacca, al via l’area pedonale in via roma +++15:50 - ...