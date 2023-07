Annalisa e Francesco Muglia | dopo le nozze segrete la festa Vip a Tellaro | ospiti e invitati

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 1 luglio 2023)sono pronti per la grandeVip post matrimonio che si terrà oggi 1 luglio a, in Liguria.lead Assisi alla presenza di una ottantina di persone tra amici e famigliari stretti, oggi sarà il tempo della grandecon la presenza di personaggi del mondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.