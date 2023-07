...di Francesca Gastaldi Naomi Campbell a 53 anni è diventata (di nuovo) mammae Francesco ... L'impressione è che non sia soltanto un semplice viaggio, ma lapubblica di un clima ...La direttrice scolastica,Celli, ha sottolineato come l'adozione del grembiulino unico sia ... 'Le argomentazioni sono di carattere squisitamente pratico, e non ne sussistono altre' ,...Osserva la direttrice scolastica,Celli: 'E' da quando sono dirigente del Circolo ..., infatti, la direttrice scolastica: 'Assolutamente no. Le argomentazioni sono di carattere ...

Annalisa conferma le nozze e mostra il magico abito indossato Novella 2000

La cantante Annalisa si è sposata il 29 giugno e oggi ha mostrato a tutti l'abito scelto per le nozze. Del marito però nemmeno l'ombra ...Mentre tutti aspettavano le nozze domani, 1 luglio, a Tellaro, la cantante valbormidese ha spiazzato tutti e si è sposata ieri, giovedì 29 giugno, nella ...