Annalisa | chi è Francesco Muglia | il marito manager 43enne Il matrimonio segreto ad Assisi | oggi la festa vip in Liguria

(Di sabato 1 luglio 2023) Chenon ami i riflettori puntati sulla sua vita privata, lo si era capito da tempo. Forse, essersi innamorata di un uomo che con il mondo dello spettacolo non ha niente a che fare, lo spiega...

... i due intonavano l'ultimo successo di, Mon Amour. "Ho visto lei che bacia lui / Che bacia lei, che bacia me / Mon amour, amour, mabaci tu" . E tutti felici e contenti. D'altra parte, ...I contrari dicono che abbassare i limiti non fermerànon rispetta le norme eguida in stato ...di Francesca Gastaldi Naomi Campbell a 53 anni è diventata (di nuovo) mammae Francesco ...Scopriamo di più su di lui di seguito!è Francesco Muglia, il neo - marito diFrancesco Muglia è nato il 23 luglio 1980 a Padova , città veneta dove trascorre l'infanzia e la prima ...

Annalisa si è sposata: chi è il marito, tutto sul matrimonio segreto Corriere dello Sport

Le nozze di Annalisa con il padovano Francesco Muglia sono ormai ufficiali. I due si sposeranno il 1 luglio a Tellaro, pittoresco borgo ligure affacciato sul Golfo della Spezia. Una notizia… Leggi ...E probabilmente, è lui il primo a spingere affinché le cose restino tali. Ma chi è il «mon amour» che ha rubato il cuore di Annalisa Annalisa si è sposata, il matrimonio ad Assisi in gran segreto: ...