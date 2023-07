, la ministra Roccella è finita in una bufera didopo le sue parole contro chi scegli ...E per evitareha subito detto: 'Amo moltissimo cani e gatti, ho un cane e quattro gatti Non è perciò una questione di ostilità nei confronti degli, ma quando mi capita di portare il ...Si tratta di blatte e scarafaggi,altamente infestanti che hanno invaso alcune vie di Vignate e non solo, dato che nei paesi del circondario sono state sollevate diversee lamentele ...

Animali e polemiche, Roccella: "No ai nomi da bambini a cani e gatti" - Luce Luce

Una nuova polemica proveniente dal Governo. Questa volta la questione riguarda i cani. La ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, ha attaccato chi ...Fa discutere l’ennesima presa di posizione della ministra perla Famiglia Eugenia Roccella. Questa volta nel suo mirino finiscono coloro che chiamano i loro cani con nomi da “umani”. Un po’ come aveva ...