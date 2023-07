Anche Federico II applicava il marketing Piccoli imprenditori | perché lo rifiutate?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Quando si parla dila maggior parte deipensa che si tratti di tematiche appartenenti solo al mondo delle grandi imprese oppure, nella peggiore delle ipotesi, che si tratti di fuffa. Se dovessi dare una definizione didigeribile ai più, pur consapevole di produrre un senso di disgusto a qualche professore di economia aziendale, direi che questa disciplina serve a spiegare a un potenziale clientedovrebbe comprare da me (e non dai miei concorrenti) che potrei essere la migliore scelta per le sue esigenze. E la percezione che abbiamo del valore di un prodotto per soddisfare quei bisogni a volte è più importante della sua qualità effettiva.su questo che lavora il(e la pubblicità, ...