Alzheimer | il rischio aumenta nelle donne che in menopausa si sottopongono a queste cure

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 1 luglio 2023) Nessuna buona novità in merito alla ricerca sull’, anzi. Sembra che leche assumono questo farmaco siano più aSindrome invalidante sia per chi la vive in prima persona che per la famiglia che si trova a dover gestire il malato e tutto ciò che lo riguarda, quella diè una malattia che viene definita demenza e inizia in modo molto subdolo, apparendosue fasi iniziali con piccole dimenticanze quotidiane. Ad oggi, colpisce il 5% delle persone con più di 60 anni e in Italia si contano 500mila ammalati: si tratta, infatti, della forma di demenza senile più comune.to per loro: attenta (grantennistoscana.it)Di fatto, l’va a impedire al paziente di condurre le sue ...