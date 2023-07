Altri 4 salvataggi della Humanity 1 | ora sono 197 a bordo

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo i 36 migranti soccorsi ieri in area maltese, la1 nella notte ha fatto4 interventi dio in acque internazionali vicino a Lampedusa Ora197 le persone a...

Dopo i 36 migranti soccorsi ieri in area maltese, la Humanity 1 nella notte ha fatto4 interventi di salvataggio in acque internazionali vicino a Lampedusa Ora sono 197 le persone a bordo della nave umanitaria, diretta ad Ortona (Chieti), come da indicazioni impartite dalle ...Varsavia e Budapest invocano la decisione all'unanimità, gli25 propongono di limitarsi a '... Nuovie sbarchi a Lampedusa Nella notte intanto, al molo Favarolo dell'isola di Lampedusa, ...Basta confrontare le domande di asilo con quelle degliPaesi europei l'anno scorso per vedere ... tragico naufragio di Pylos, non è stata capace di coordinarsi per i, mentre Roma ha ...

Dopo i 36 migranti soccorsi ieri in area maltese, la Humanity 1 nella notte ha fatto altri 4 interventi di salvataggio in acque internazionali vicino a Lampedusa Ora sono 197 le persone a bordo della ...