Alla Politecnica delle Marche l’esame più difficile d’Italia | “Portate i fazzoletti | qui saranno bocciati in molti”

(Di sabato 1 luglio 2023) Il racconto della prova – scritto e orale – di Economia politica 1: cinque promossi su trentotto. E in alcune sessioni isono stati il 100 per cento. Il professore associato Palomba, che ama le battute in aula, dice: “Non sono un pazzo, ma a questi ragazzi mancano le...

Giulio Palomba, noto docente associato di Econometria all'Universitàdelle Marche, incarna la sfida dell'apprendimento. Con i suoi esami di Microeconomia, metteprova gli studenti con una combinazione di rigore matematico e saggezza economica. Il suo ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO Il professor Giulio Palomba ha 50 anni e porta la polo nera con il bavero alzato. È docente associato di Econometria all'Universitàdelle Marche, e sta conducendo i suoi notori orali. Economia politica 1, è l'esame, altrimenti detta Micro. Praticamente insuperabile. Il prof Palomba pinza i pantaloni con i tasconi

Il racconto della prova – scritto e orale – di Economia politica 1: cinque promossi su trentotto. E in alcune sessioni i bocciati sono stati il 100 per cento.