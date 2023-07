(Di sabato 1 luglio 2023), è uno sportivo pordenonese noto per imprese estreme: questa volta ha percorso in meno di due minuti un tratto di 56,60 metri ...

, è uno sportivo pordenonese noto per imprese estreme: questa volta ha percorso in meno di due minuti un tratto di 56,60 metri ...FVG - Dopo il mancato record sul elicottero per motivi burocratici.si è prontamente 'vendicato': giovedi mattina ha realizzato un nuovo record del mondo appeso al cavo della teleferica di Sauris, la più lunga su lago e probabilmente più bella teleferica d'...Alida; 12. Ufficio Sport LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GLI ATLETIù 1. Sbandieratori Terre ... Davide Caroti, Serena Bellucci, Thomas Debbia, Gianfranco Lai, Matteo Cosio, Marco Barale,...

Alex Camera, un'impresa da brivido La Gazzetta dello Sport

FVG - Dopo il mancato record sul elicottero per motivi burocratici. Alex Camera si è prontamente "vendicato": giovedi mattina ha realizzato un nuovo record del mondo appeso al cavo della teleferica di ...Alex Morgan, l'amata calciatrice si è mostrata ai fan in una versione completamente inedita. Lo shooting in intimo ha infiammato i social.