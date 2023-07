(Di sabato 1 luglio 2023) CALCIO . Sabato 1 luglio il club ha comunicato la scelta del mister e del direttore sportivo per la prossima stagione. Il tecnico romano, ex difensore in Serie A, arriva dalla Viterbese; per il dirigente è un ritorno in Bergamasca.

AlbinoLeffe, ora è ufficiale: Lopez è il nuovo allenatore, Obbedio è il ds L'Eco di Bergamo

Giovanni Lopez, nuovo allenatore dell'Albinoleffe, intervenuto sul sito ufficiale del club, ha dichiarato: "Quando ho ricevuto la chiamata dell'AlbinoLeffe non c'è stato ...