Albicocche | i trucchi per conservarle nel congelatore e in frigo

Leggi su dilei

(Di sabato 1 luglio 2023) L’arrivo dell’estate è sempre un piacere per il palato: i frutti di questa stagione sono i più deliziosi in assoluto, succosi e saporiti – soprattutto in macedonia, per una merenda rinfrescante o uno sfizio dolce da consumare dopo il pasto. Le, che iniziano a comparire sui banchi di fruttivendoli e supermercati già a fine maggio, sono amatissime da grandi e piccini, senza contare le loro innumerevoli proprietà per l’organismo. Purtroppo, bisogna fare molta attenzione nelperché tendono a marcire facilmente. E, trovandosi solo durante la stagione estiva, dovreste ricorrere a qualche trucchetto per poterle far durare più a lungo, così da averle anche in inverno. Vediamo come si conservano leine nel, un frutto estivo dalle ...