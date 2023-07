ALBERTO MATANO | “GRAZIE BUBINOBLOG | BUON ESTATE!”

(Di sabato 1 luglio 2023) Ieri pomeriggio su Rai1 si è conclusa una nuova stagione de La Vita in Diretta, talk show leader del pomeriggio della Rete Ammiraglia, condotto magistralmente da. Successo di ascolti per la formula variegata tra attualità, cronaca e spettacolo cheha saputo cucirsi addosso di volta in volta sempre di più in questi anni. In occasione dell’ultima puntata stagionale,saluta i lettori die dà l’arrivederci all’11 settembre alle ore 17:05 sempre su Rai1 e sempre con La Vita in Diretta. IL NUOVO POMERIGGIO DI RAI1 TRA CATERINA BALIVO,ED IL PARADISO DELLE SIGNORE Da lunedì nella stessa fascia oraria, Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo terranno compagnia al pubblico ...

In onda il 30 giugno 2023 l'ultima puntata de La vita in diretta con i saluti die una frase che ha sollevato non pochi dubbi: ...Si è conclusa oggi, 30 giugno, una delle edizione più fortunate de La Vita in Diretta, il talk show pomeridiano di Rai 1. Per l'occasione, il conduttoreha voluto fare una puntata speciale, invitando in studio le opinioniste che lo hanno accompagnato in tutti questi mesi e facendo un particolare discorso di ringraziamento . Al famoso ...A fare una gradita sorpresa adinvece ci ha pensato la conduttrice di Belve che ha fatto irruzione in diretta. La giornalista e conduttrice si è complimentata con il collega per gli ...

Alberto Matano chiude la stagione di La Vita in Diretta: Non so cosa ... Fanpage.it

In onda il 30 giugno 2023 l'ultima puntata de La vita in diretta con i saluti di Alberto Matano e una frase che ha sollevato non pochi dubbi: lasciaSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...