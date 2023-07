Al concerto di Elton John dopo i fatti di Nanterre | è bufera su Macron

(Di sabato 1 luglio 2023) In rete gira il video del presidente che si diverte aldel cantante britannico. Furia dei francesi, ma c'è chi fa notare che in quel momento non erano ancora scoppiate le proteste

Lo scorso 30 giugno a Werchter, in Belgio, ilè iniziato con una jam introduttiva seguita ... Dopo Dani California , Aquatic Mouth Dance è arrivata Tiny Dancer, cover del classico diJohn.Ma pure lui viene redarguito, quando a metà pomeriggio spuntano in rete immagini che lo ritraggono aldiJohn, mercoledì sera a Parigi: e cioè il giorno dopo la morte per mano di un ...2023 - 06 - 30 23:30:22 Polemica social su Macron aJohn dopo tragedia Nanterre Circola anche in Francia, sul web e sui rotocalchi, il video che in Italia è fra i più visti e ...

Polemiche per Macron al concerto di Elton John dopo la morte di Nahel Agenzia ANSA

Taylor Swift a caccia di un nuovo record. Il suo 'The Eras Tour' potrebbe superare 1 miliardo di dollari di incasso dopo il concerto di chiusura ...Migliaia di veicoli bruciati e centinaia di edifici danneggiati nella protesta che segue l'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre ...