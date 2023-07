AIA | sei arbitri si dimettono C’è anche Marco Serra Irrati e Valeri solo al VAR

(Di sabato 1 luglio 2023) Seihanno dato le proprie dimissioni all’AIA. Tra questi, salito alla ribalta negli scorsi mesi Come scrive Gazzetta.it, ci saranno diverse novità nel mondo arbitrale italiano dalla prossima stagione., ad esempio, saranno solamente al VAR, mentre altri sei hanno dato le loro dimissioni: Miele, Meraviglia, Gariglio, Paterna, Camplone e. Quest’ultimo, in particolare, si è reso protagonista di uno scontro verbale con Mourinho in occasione di un Cremonese-Roma poi diventato purtroppo famoso.

Arbitri AIA 2023/24: tre direttori di gara non compariranno nell’organico per la prossima stagione. Si tratta di Serra, Irrati e Valeri Tre arbitri non figureranno sull’elenco ufficiale per la stagion ...La decisione dell'AIA dopo i gravi fatti che hanno riguardato l'arbitro nel corso dell'ultimo campionato di Serie A.