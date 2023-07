Agerola | turista 21enne precipita e muore sul Sentiero degli Dei

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 1 luglio 2023) Unafinlandese di 21 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo ildei nel territorio di, in provincia di Napoli. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica. L’ipotesi più accreditata, al momento, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.