Addio Vincenzino | con D'Amico se ne va un'altra bandiera di un'epoca romantica e maledetta per la Lazio

(Di sabato 1 luglio 2023) Con Vincenzo D'un altro pezzo diè volato in cielo. Perché dei tanti personaggi vestitisi di biancoceleste in...

Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con guidando la squadra al ritorno in A prima del definitivo nel 1986. Chiude la carriera da

Calcio, morto Vincenzo D’Amico, campione d’Italia con la Lazio nel 1973-74 Il Sole 24 ORE

Claudio Lotito, patron della Lazio, attraverso i canali ufficiali biancocelesti ha voluto ricordare la figura di Vincenzo D’Amico, storico componente della Lazio scudettata del 1974, morto poche ore f ...Il mondo del calcio ricorda Vincenzo D'Amico, campione con la Lazio nel 1974 e stimato opinionista tv: da Lotito ad Agostinelli il ricordo del campione ...