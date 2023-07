Addio Vincenzino | con D’Amico se ne va un’altra bandiera di un’epoca romantica e maledetta per la Lazio | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 1 luglio 2023) 2023-07-01 21:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Con Vincenzoun altro pezzo diè volato in cielo. Perché dei tanti personaggi vestitisi di biancoceleste in 123 anni di storia, nei cuori dei tifosi i pilastri più grandi della lazialità sono senza dubbio tutti quelli passati negli anni ’70 e ’80., che ha forgiato il senso di appartenenza di almeno un paio di generazioni. Un sentimento che si è tramandato fino a oggi, grazie al quale quelli comesono e resteranno bandiere immortali per quello che hanno rappresentato, prima ancora che per quello che hanno fatto. E infatti oggi a piangerlo ci sono tanto i diciottenni quanto gli ultrasessantenni. DALLA GLORIA AL BARATRO ...