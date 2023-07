Addio green pass | il regolamento europeo lo cancella

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI - Era finito ormai nel dimenticatoio o quasi, dopo i lunghi mesi in cui era essenziale per la vita di tutti e scatenava furiose polemiche, ma da oggi c'è la parola fine ufficiale per il, introdotto nel nostro Paese nel maggio 2021. A partire dal 1 luglio, infatti, le nuove Certificazioni verdi COVID-19 non vengono più rilasciate: il 30 giugno 2023 era il giorno della scadenza deln. 953/2021 che stabilisce il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione da COVID-19. Sarà ancora possibile scaricare le Certificazioni precedentemente generate e non scadute. Alcuni Paesi, si legge in un avviso pubblicato sulla piattaforma italiana per i, all'indirizzo ...

Alcuni Paesi, si legge in un avviso pubblicato sulla piattaforma italiana per i green pass, all'indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/, richiedono ancora per l'ingresso la Certificazione o, in alternativa, un tampone negativo. Per svariati mesi è stato essenziale per qualsiasi spostamento e per l'ingresso in negozi e sul posto di lavoro, ma dal 1° luglio 2023 non viene più rilasciato. Si mette la parola fine sull'utilizzo del green pass.

Alcuni Paesi però continuano a chiedere la certificazione verde o di tampone negativo per l'ingresso. Dal sito ufficiale è ancora possibile scaricare le certificazioni non scadute.