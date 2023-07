Addio ad Alan Arkin | attore versatile che fu anche premio Oscar

(Di sabato 1 luglio 2023) Come annunciato dai suoi tre figli attraverso un comunicato ufficiale, l'e regista statunitense di origini ebraicheè scomparso all'età di ottantanove anni nella zona di San Diego in ...

Come annunciato dai suoi tre figli attraverso un comunicato ufficiale, l'attore e regista statunitense di origini ebraicheArkin è scomparso all'età di ottantanove anni nella zona di San Diego in California. Toccanti le parole di Adam (anche lui attore), Matthew e Anthony che si leggono nell'annuncio: "Nostro padre ...Lascia un vuoto irriempibile a 89 anni Una triste notizia ha colpito il mondo del cinema e del teatro: l'indimenticabile attore si è spento all'età di 89 anni. Il ...Dopo aver fatto il suo debutto al cinema nel film del 1957 'Calypso Heat Wave',Arkin ottiene il primo ruolo importante nel film 'Arrivano i russi, arrivano i russi' (1966) di Norman Jewison, ...

Addio ad Alan Arkin, talento smisurato e amore profondo per il suo lavoro RaiNews

Ha avuto successo sia in ruoli comici che drammatici e ha vinto un premio Oscar nel 2007 per aver interpretato un nonno eroinomane nel film 'Little Miss Sunshine' ...