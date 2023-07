Addio a Vincenzo D’Amico | vinse con la Lazio lo scudetto ’74

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ci ha provato ma non ce l’ha fatta. Il mondo del calcio, soprattutto quello a tinte biancocelesti, piange. E’ morto a 68 anni l’ex centrocampista campione d’Italia con lanel 1974: si è spento al Gemelli, dove da tempo lottava contro un tumore. Era stato lo stesso, lo scorso maggio, a rivelare le sue condizioni con un post su Facebook: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate, io ci sto provando”, scriveva.in tutto: “Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia.ha giocato nella ...