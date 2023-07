(Di sabato 1 luglio 2023) LUTTO. Aveva 85 anni. Guidò per due mandati l’Azione Cattolica diocesana. Postulatore per la causa di beatificazione di Lazzati. I funerali sabato 1° luglio alle 16,30 nella parrocchiale di Ranica.

Addio a Piergiorgio Confalonieri: «Una vita dedicata alla Chiesa» L'Eco di Bergamo

LUTTO. Aveva 85 anni. Guidò per due mandati l'Azione Cattolica diocesana. Postulatore per la causa di beatificazione di Lazzati. I funerali sabato 1° luglio alle 16,30 nella parrocchiale di Ranica.