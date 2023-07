Accadde oggi | 1° luglio | da Mario Acerbi ad Alan Sunderland

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 1 luglio 2023) 1°: daadIeri vi abbiamo raccontato di uno dei giocatori presenti nella prima rosa dell’Associazione Sportiva Roma,è il turno di uno dei campioni d’Italia del 1942:, nato il 1°1913 e che in Serie A disputò 77 partite, tutte con la maglia giallorossa. E di fronte al club capitolino esordì Sergio Santelli, 45 presenze nel massimo campionato tra Torino e Triestina:avrebbe compiuto novant’anni. Festeggia gli ottanta Claudio Mantovani, vincitore di una Coppa Italia con il Milan (1967) che nella stagione 1972-’73 è stato il portiere titolare del Cesena promosso per la prima volta in Serie A. Il 1°1953 è nato...