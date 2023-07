Abodi | “Finali perse? Siamo incontentabili Le vittorie arriveranno”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) “Le”. A margine della partenza del Vespucci, il ministro dello sport, Andrea, ha commentato così le ultime settimane vissute dal calcio italiano, con tantee anche la delusione scaturita dall’eliminazione precoce dell’U21: “A volte si rimane delusi semplicemente per aver perso una finale. Ne abbiamotante in questa stagione ma ci si dimentica che per arrivare in finale bisogna vincere tante partite. Il fatto è che. D’altro canto, nonsoli ma c’è sempre un avversario.stati anche un po’ sfortunati e c’è stato forse qualche errore di troppo. Io tendo sempre a valorizzare le cose positive, per me il bicchiere più che mezzo pieno è tre quarti ...