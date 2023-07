Abbes Mouhiidine | ' ' Questo oro è il frutto dei sacrifici di una vita' '

Azizvince l'oro ai Giochi Europei di Cracovia battendo in finale l'irlandese Jack Marley: il pugile campano si qualifica ...Nella finale della categoria 92 kg alla Nowy Targ Arena Aziz, già certo della qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie alla vittoria ottenuta in semifinale contro ...Sarà il pugile Aziz, oro quest'oggi nella categoria 92 kg e qualificatosi ieri per le Olimpiadi di Parigi 2024, il portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi Europei di Cracovia ...

Aziz Abbes Mouhiidine irride Marley ed è oro nei pesi massimi ai Giochi Europei! Eurosport IT

Aziz Abbes Mouhiidine ha sciorinato un pugilato semplicemente stellare sul ring della Nowy Targ Arena di Cracovia (Polonia) e ha meritatamente conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Europei, competiz ...Sarà Aziz Abbes Mouhiidine, il portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi Europei di Cracovia 2023. Il pugile campano che nella terza edizione della rassegna dei Comitati ...