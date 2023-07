A Zaporizhia |  i russi vogliono replicare il disastro della diga di Kakhovka

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) Poche settimane fa, la rotturadi Novaaveva portato una devastante inondazione nell’area di Kherson, causando ingenti danni umani, economici ed ambientali. Grazie all’uso delle immagini registrate dall’alto non è stato difficile individuare le Forze ArmateFederazione Russa come le responsabili dell’atto. Delle registrazioni di un drone da ricognizione ucraino mostrerebbero infatti, come già riportato su queste colonne, un veicolo civile contenenti barili probabilmente pieni di esplosivo sarebbe stato piazzato esattamente nel punto di cedimentostruttura. Ma l’episodio di Novapotrebbe non essere un caso isolato. Il portale investigativo Bellingcat, noto per le sue analisi open-source, lancia ...