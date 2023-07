A Taormina debutto alla regia di Marco Perego con “The Absence of Eden”

(Di sabato 1 luglio 2023)(MESSINA) (ITALPRESS) – “The Wall”, il muro tra Messico e Stati Uniti non è solo una barriera fisica. Lo è soprattutto per motivi culturali, etnici, sociali, durante la pandemia anche per motivi sanitari con i tentativi dell’amministrazione americana di provare a ridurre i contagi Covid restringendo gli accessi. Lungo tutto il “border” più evocato del mondo, che separa il benessere ddannazione, la società opulenta e “l’american dream” dviolenza imposta dalle rotte del narcotraffico e della prostituzione, si dipana la trama godibilissima di “Theof”, ildi, che ha contribuito anchesceneggiatura in collaborazione con Rick Rapoza. Un ...

... ilalla regia di Marco Perego, che ha contribuito anche alla sceneggiatura in collaborazione con Rick Rapoza. Un film presentato in anteprima mondiale al 69° Festival del Cinema di...... ilalla regia di Marco Perego, che ha contribuito anche alla sceneggiatura in collaborazione con Rick Rapoza. Un film presentato in anteprima mondiale al 69° Festival del Cinema di......lavori proiettati uno dei più interessanti per il messaggio sociale è stato 'PAINT HER RED'... Bella Thorne aAttrice, cantante, regista. Conosciuta, soprattutto, per aver interpretato ...

A Taormina debutto alla regia di Marco Perego con "The Absence of ... Italpress

L'attrice Bella Thorne ha stupito al Taormina Film Festival, presentandosi ricoperta di sangue! Ecco perché lo ha ...TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “The Wall”, il muro tra Messico e Stati Uniti non è solo una barriera fisica. Lo è soprattutto per motivi culturali, etnici, sociali, durante la pandemia anche per mot ...