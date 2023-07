A Frosinone collassa il primo pronto soccorso. Pazienti psichiatrici legati in pediatria

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 luglio 2023) Ildie l’intera Asl sarebbero al collasso. A raccontarcelo sono gli operatori ed i sindacati come la Cgil che ancora una volta devono far fronte ad una cattiva gestione delle risorse per la sanità pubblica che non ha investito nel personale, nonostante fosse previsto che in estate la situazione sarebbe peggiorata. Una cura, quella di Rocca, che ha assegnato i fondi ai privati, lasciando in difficoltà le strutture pubbliche soprattutto quelle di provincia che a quanto sembra non sono state considerate nel piano romano centrico del Governatore. Aldicarenza di personale eai letti “Ieri notte – racconta un operatore sanitario – due ...