(Di sabato 1 luglio 2023) Glidue tornei su erbadifiniscono nelle mani di Franciscoe di Christopher. L'argentino, numero 19 del mondo, ha superato Tommy Paul per 64 16 64 nella ...

Gli ultimi due tornei su erba prima di Wimbledon finiscono nelle mani di Franciscoe di Christopher. L'argentino, numero 19 del mondo, ha superato Tommy Paul per 64 16 64 nella finale del tradizionale torneo di Eastbourne, lo statunitense invece, numero 77 del ...I pronosticiin- Paul (3 set) Mannarino in Mannarino -... prima di questa settimanaaveva raggiunto un best ranking di numero 103 lo scorso gennaio. ... Franciscodeve concludere la sfida contro Mackenzie McDonald. L'argentino è avanti 26 75 ...

A Cerundolo ed Eubanks gli ultimi urrah prima di Wimbledon SuperTennis

Gli ultimi due tornei su erba prima di Wimbledon finiscono nelle mani di Francisco Cerundolo e di Christopher Eubanks. L'argentino, numero 19 ...Si sono concluse altre due finali della giornata di tennis: vittorie di Cerundolo e Eubanks a Eastbourne e Maiorca ...