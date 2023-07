(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue dipendenti di un esercizio commerciale si sono recati presso il commissariato San Giovanni-a Napoli per denunciare di aver subito un’; in particolare, hanno raccontato che, poco prima, mentre stavano svolgendo il loro turno di lavoro, unaveva chiesto un pacchetto di sigarette pretendendo di non pagarlo poiché conosceva il proprietario dell’attività ed al loro rifiuto ha estratto una pistola poggiandola sul bancone; i due gli avevano dunque consegnato il pacchetto. Gli agenti del commissariato San Giovanni-, grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno rintracciato il presunto autore del reato nella sua abitazione; alla loro vista, ha tentato la fuga da una finestra ...

Si tratta dellaST50 - SDB60DP - 520 , la più grande della famiglia SD, con un diametro di 60 ... Questo comporta che il tornio debba esserea ogni sostituzione di utensile. Per ovviare a ......non ha fatto altro che per ostacolare le sue prestazioni sia negli allenamenti quotidiani al... Il trequartista non gioca oramai dal novembre dello scorso anno, quando si èa causa di un ...Un accordo non scritto, in cui se arrestano un tossicodipendente ci chiamano, per assistere quello che prima di essere un, è un malato di droga', spiega Massimofondatore Villa Maraini -...

A Barra fermato un uomo per estorsione anteprima24.it

Max Verstappen si è lamentato del sottosterzo sulla sua Red Bull RB19: dopo aver effettuato un long run con le gomme hard, si è fermato ai box per un cambiamento di assetto. I meccanici di Milton Keyn ...ALESSANDRIA – Venerdì 30 giugno, alle ore 18, presso la Canottieri Tanaro ( in via Vecchia dei Bagliani, 540), si terrà la presentazione del libro “Fermare la guerra. L’Italia protagonista per la pace ...