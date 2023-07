8 trucchi per vivere più a lungo e sconfiggere l' invecchiamento | scopri quali sono!

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie Vuoi rallentare l'e migliorare la tua salute? In questo articolo,rai dei sempliciquotidiani per combattere l', consigliati dalla dottoressa Tamsin Lewis.come l'esercizio, una corretta alimentazione, la cura della salute mentale e altri fattori possono influenzare il processo di. Leggi ora perre come guadagnare più tempo e migliorare il tuo benessere. Di cosa parliamo in questo articolo... Esercizio fisico Aumentare la massa muscolare Terapia ormonale sostitutiva Mangiare cibi ricchi di proteine Curare la salute mentale Esposizione alla luce naturale Proteggere il sonno Continuare a imparare Integratori e cibi antiossidanti Mantenere l'intestino sano Consigli anti-età per ...