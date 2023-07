365 giorni con Maria | 1° luglio D’improvviso compare una luce potente che non è di questa terra

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 1 luglio 2023) Due bambine pascolano le pecore nel bergamasco, in una valle chiamata La Foppa. A un certo punto, si fermano a pregare e accade qualcosa di inaspettato ai loro occhi. Proprio in quel luogo, unainizia a illuminare tutto ciò che le circonda. Non c’è timore, però, negli occhi delle bambine. E’ il 1° L'articolo proviene da Ladi