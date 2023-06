200mila mucche saranno abbattute in nome dell’idiozia Green

... peraltro famosa in tutto il globo terracqueo per le sue prelibate bistecche di manzo e anche per un latte considerato altrettanto buono, potrebbe abbattere quasinei prossimi tre anni,...Con l'arrivo dell'estate e il caldo scatta la transumanza con quasi mezzo milione di pecore,e capre che "migrano" guidati da pastori e bovari attraversando l'Italia alla ricerca di ...e...Gli allevatori riceverebbero 3mila euro per ogni abbattimento. L'obiettivo è ridurre le emissioni del Paese del 30% entro il ...

L'Irlanda vuole abbattere 200mila mucche per proteggere il clima EuropaToday

Coldiretti: "Accanto agli aspetti di folklore tradizionale, come ad esempio il rito del suono dei campanacci, la transumanza mantiene un importante va ...Dagli allevamenti intensivi si passa direttamente alla sola morte. L’Idea folle dell’Irlanda è quella di abbattere 200mila mucche nei prossimi 3 anni per combattere il cambiamento climatico. Spieghiam ...